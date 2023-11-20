Filistin İçin Çin'e Gittiler

Arap ve İslam ülkeleri heyeti, Filistin sorunu için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeleri ziyaret ediyor. İlk görüşme ise Çin ile yapıldı. Heyet ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Arap ve İslam dünyasındaki kardeşlerimizle, Filistin sorununa kalıcı çözüm bulunması için çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Filistin için Çin'e gittiler.



Arap ve İslam ülkeleri heyeti, Filistin sorununu görüşmek üzere Çin'in Başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.



Vang Yi, "Arap ve İslam dünyasındaki kardeşlerimizle, çatışmanın durdurulması ve Filistin sorununa kapsamlı, adil, kalıcı çözüm bulunması için çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



Vang, "Gazze'deki durum dünyanın her yerindeki insanların yüreğini yaralıyor." dedi.



Toplantıda söz alan Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki "İsrail, bunun 'tüm savaşları' sona erdirecek son savaş' olduğunu savunuyor. Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyorlar." diye konuştu.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar için Çin'i takdir ettiklerini, gerilim düşürülmesi için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.



Arap ve İslam ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nden oluşan heyet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi diğer 4 ülkeyi de ziyaret edecek.