İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, Ankara'ya ulaştı.

İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkıp Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye gelen Ladraa, bebek arabasında çadırı, uyku tulumu, yedek bataryaları ve şarj için aldığı güneş panelleri ile seyahatine devam ediyor.



8 Nisan'da İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yolculukta Kızılcahamam ilçesine ulaşan Ladraa'yı, İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi ve Eğitim Bir-Sen temsilcileri karşıladı.



Ladraa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ayı aşkın süredir yolda olduğunu, geçtiği ülkelerde Filistin davasını anlattığını dile getirdi.



Yolculuğunu, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştığını anlatan Ladraa, İsrail'in, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini duyurmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdiğini ifade etti.



Ladraa, ilçede dinlenmesinin ardından Kahramankazan üzerinden başkentin merkezine gitmek üzere yürüyüşüne devam etti.