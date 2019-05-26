Filistin ilk güneş santralini açmaya hazırlanıyor. İsrail'e olan enerji bağımlılığını azaltacak santral ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacak.

Filistin elektrik ihtiyacını kendi karşılayacak.



İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Eriha’da 100 bin metrekarelik alanda elektrik santrali kurulacak.



20 bin güneş paneli olacak santrail Filistin’in en büyük ve ilk güneş enerji santrali olacak.



Nur Tubas olarak adlandırılan santral, 7,5 megavatlık kapasitesi ile 3 bin 600 evin ihtiyacını karşılayacak.



Enerji ihtiyacının büyük kısmını İsrail'den karşılamak zorunda olan Filistin, enerji bağımsızlığında ilk adımı atacak.



Filistin Yatırım Fonu tarafından hayata geçirilen santral için teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı.



Filistin Yatırım Fonu Muhammed Mustafa, Nur Tubas'ın büyük enerji atılımlarının sadece bir kısmı olduğunu söyledi.



Zaman zaman 18 saatlik elektrik kesintilerinin yaşandığı Filistin'in en büyük enerji santrali olacak Nur Tubas'ın 8 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.





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