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Filistin'in cesur kızı serbest

8 ay tutukluluktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistin direnişinin simgesi Ahed Tamimi, İsrail'e ve dünyaya mesaj verdi. Tamimi, "Halkımızın özgürlüğü için çalışmaya ve direnişe devam edeceğiz." dedi.

Filistin'in cesur kızı serbest

İsrail'in 8 ay sonra serbest bıraktığı Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde basın toplantısı düzenledi. 

Annesi ile birlikte kameralar karşısına geçen Tamimi, önce İsrail hapishanelerinde geçirdiği 8 ayı anlattı. 

17 yaşındaki Tamimi, Tutuklu olduğu süreçte liseyi tamamladı. Şimdi ise halkı ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri savunmak için hukuk okumak istiyor. 

İsrail hapishanelerinden getirdiği mesajı da paylaştı Tamimi, Filistinlilere seslendi. 

Başta İsrail olmak üzere tüm dünyaya mesaj verem Tamimi, direnişi sürdüreceklerini söyledi. 

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #temimi #israil
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