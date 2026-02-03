Filistin protestolarını anlaşmazlık yaratmıştı: Trump Harvard’dan 1 milyar dolar talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard’la anlaşabilmek için üniversiteden talep ettikleri tazminatın 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’e destek amacıyla düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun süredir sorun yaşadıkları Harvard University’yi hedef aldı.

Paylaşımında, “Şu anda 1 milyar dolarlık tazminat talep ediyoruz ve gelecekte Harvard Üniversitesi ile hiçbir şekilde ilişki kurmak istemiyoruz.” ifadelerini kullanan Trump, üniversiteyle daha önce masada olan anlaşmanın artık geçerli olmadığını vurguladı.

TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Federal hükümet, Harvard’ın da aralarında bulunduğu birçok üniversiteyi, Filistin’e destek için düzenlenen kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi ortaklığıyla “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık federal fon ile 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite ise bu kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak dava açmıştı.

ABD basınında Ağustos 2025’te yer alan haberlerde, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolarlık harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs ise Eylül 2025’te, Trump yönetiminin Harvard’ın fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.