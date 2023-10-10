Filistin Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Ölü Sayısı 900'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerden 260'ının çocuk, 200'ünün kadın olduğu belirtildi. Yaralıların sayısı ise 4 bin 500'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Ölü Sayısı 900'e Yükseldi
Son Güncelleme:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 900'e, yaralı sayısı da 4 bin 500'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900'e, yaralı sayısının da 4 bin 500'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 150 kişiden oluşan Filistinli 22 ailenin tümüyle katledildiği belirtildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını da hedef aldığına işaret edilen açıklamada, şu ana kadar Gazze'de 6 sağlık çalışanının öldürüldüğü, 15'inin de yaralandığı kaydedildi.

Çok Okunanlar
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Maltepe'de Silahlı Saldırı
Maltepe'de Silahlı Saldırı
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Öne Çıkanlar BM Dize Geldi! KKTC Haklılığını Kanıtladı! BM Dize Geldi! KKTC Haklılığını Kanıtladı! Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç! Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!