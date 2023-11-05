Filistin Sağlık Bakanlığı: "İnsanların 30 Gündür Katledilmesi Yetmedi Mi?"

Sağlık Bakanı Keyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başladığı saldırıların 30. gününde uluslararası topluma hitaben bir mesaj yayımladı.

- İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?" başlığıyla yayımladığı mesajda Keyle, İsrail güçlerinin, uluslararası tüm yasalara çarpa çarpa, medeniyeti inkar ederek Gazze Şeridi'nde hastaneler, ibadethaneler ve okullardaki barınma merkezleri dahil her şeyi hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Keyle, "30 gün boyunca devam eden katliamlarda 4 bin 800'ü çocuk olmak üzere 9 bin 700'den fazla kişi şehit oldu. Katliamlar, sağlık personellerini de ayırmadı; 150'den fazla personel şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Hastanelere yardım, ilaç ve yakıt akışının güvenli geçişini sağlamanın, hastanelerdeki yaralılar için bir ölüm kalım meselesi haline geldiğine dikkati çeken Keyle, İsrail'in, yaralıları taşıyan ambulans konvoylarını kasten bombalamasının da onların Mısır'da tedavi için Refah Sınır Kapısına nakledilmelerini engellediğini aktardı.

Keyle, ahlak, hukuk ve insani değerlerin ayrı ayrı düşünülemeyeceğini bir bütün olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı, "Bugün dünya, şiddeti reddeden, çocukları ve kadınların korunması, şefkat çağrısı yapan sloganlarının samimiyeti konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Keyle, dünyadaki tüm sağlık bakanlıklarını, tıp ve sağlık federasyonları ile sendikalarını "harekete geçmeye ve Gazze Şeridi'ne ve sağlık sistemine yönelik günlük katliamları reddetme" çağrısında bulundu.