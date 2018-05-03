Filistinlilerin topraklarını özgürlükleştirmek için başlattıkları eylemlerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu Gazze sınır hattında toplanan onbinlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı. 19 yaşındaki bir genç İsrail mermisinin hedefi oldu.
Toprak Gününün 42'inci yıldönümü olan 30 Mart'ta başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
İsaril'in baskılarına ve şiddetine rağmen Filistinliler sınır hattından ayrılmıyor, altıncı cuma için büyük bir eylem planlanıyor.
Kudüs, Batı Şeria'nın yanı sıra Lübnan ve Ürdün halkına "Filistin sınırına yürüme" çağrısı yapıldı.
İsrail-Gazze sınırındaki eylemler İsrail işgalinin meşru ilan edildiği 14 Mayıs'a kadar sürecek.
HABER: OSMAN ERBİL
ulusal.com.tr
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