Filistin'de 21 binden fazla çocuk Siyonist İsrail tarafından katledildi

5 Nisan Filistinli Çocukları Koruma Günü, Siyonist rejimin ablukası ve ağır bombardımanı altındaki Gazze’de, tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birinin gölgesinde geçti. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan son rapor, bölgedeki sistemli çocuk katliamının ulaştığı ürkütücü boyutu tescil etti.

İKİ YILLIK SOYKIRIMIN BİLANÇOSU

Gazze Şeridi’nde 2024 yılından bu yana kesintisiz süren ve bugün itibarıyla iki yılı geride bırakan savaşta, işgalci gücün doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucu 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Rapor, yaşamını yitiren çocukların yanı sıra binlerce çocuğun da enkaz altında olduğu veya kayıtlara geçmediği uyarısında bulundu.

YAŞAM HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI

Bölgede devam eden insanlık dışı abluka, hayatta kalan çocukları da ölüme mahkûm ediyor. Siyonist rejimin temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engellemesi sonucu Gazzeli çocuklar şu mahrumiyetlerle karşı karşıya:

Açlık, bölgede sistematik bir silah olarak kullanılıyor.

Hastanelerin hedef alınması ve ilaç tedariğinin kesilmesiyle tedavi edilebilir hastalıklar ölüme yol açıyor.

Okulların ve sivil yerleşim alanlarının yerle bir edilmesi, bir neslin geleceğini yok ediyor.

DÜNYANIN SESSİZLİĞİ VE SİYONİST BARBARLIK

Filistinli çocuklar, dünyanın diğer bölgelerindeki yaşıtlarının sahip olduğu en temel insani haklardan dahi mahrum bırakılmış durumda. Uluslararası kurumların Siyonist vahşet karşısındaki etkisizliği, Gazze’deki çocuk kırımı tablosunu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. 2026 yılı itibarıyla bölgedeki direniş sürerken, işgalci rejimin savaş suçları listesine her gün yeni çocuk ölümleri ekleniyor.