Filistin'e Brezilya ve Kolombiya Liderlerinden Destek Açıklaması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne özellikle Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da hastanelere ve mülteci kamplarına saldırıyor.



İsrail 7 Ekim'den bu yana 12 bine yakın sivil Filistinliyi öldürdü. İşgal kuşatması nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bahçesindeki toplu mezara 170 şehit gömüldü.



İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlerken karada ise sıkışmış durumda. Hamas son 48 saat içinde 20 İsrail zırhlısını vurdu. Ayrıca Kassam Tugayları İsrail'in sivillere saldırılarına cevap olarak Tel Aviv'i ve diğer İsrail şehirlerini roket yağmuruna tuttu.

İsrail'in Kuzeydeki Üsleri De Vuruldu

Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in Birkat Risha bölgesini ve çevresindeki askeri toplanma yerlerini roketlerle hedef aldı.



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Lübnan sınırındaki çatışmaların şiddetleneceği sinyalini verdi. İsrail Genelkurmay Başkanı, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak." dedi.



İsrail zulmüne insanlık cephesinden tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Brezilya Devlet ve Kolombiya Liderlerinden Filistin'e Destek

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım." dedi. Brezilya Devlet Başkanı, " Çocukların olduğu yerlere, hastanelerin olduğu yerlere orada terörist olduğu bahanesiyle bomba yağdırıyorlar." ifadesini kullandı.



Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in tam bağımsız bir devlet olarak tanınması için Birleşmiş Milletlere teklif sunacaklarını duyurdu.



Ayrıca Petro, Kolombiya'nın Gazze'de ateşkes talebine karşı oy kullanan veya çekimser kalan üretici ülkelerden silah satın almayacağını açıkladı.



Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de, tüm kırmızı çizgileri aşan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıya olduklarını ve Filistin'de gelecekte yaşanacakların daha da kötü olacağını ifade etti.



Güney Amerika devletleri ve halkları İsrail'e karşı Filistin'in yanında yer alırken yeşil sahalardan da Filistin'e destek görüntüleri geliyor.

Şili takımı Palestino takımının oyuncuları sahaya Filistin keffiyesi giyerek çıktı.