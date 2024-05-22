Filistinli akademisyen Türkiye'ye geliyor

Avrupa’daki ülkelerin Gazze’de yaşanan olayları anlatmasına izin vermediği Filistinli akademisyen Gassan Ebu Sitte’nin Türkiye’ye geleceği açıklandı.

Filistinli akademisyen Türkiye'ye geliyor
Editör: Mert Sagit

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden ancak ülkeye girişi engellenen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte'nin 27 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konferansta, Gazze'deki şahitliklerini paylaşacağını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvar, Düzce Üniversitesinde öğrencilerle sohbeti sırasında Ahmad Omari adlı Filistinli öğrenci söz alarak Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek için teşekkür etti.

YÖK'ün Filistinli öğrencilere Türk üniversitelerinin kapılarını açmasından dolayı müteşekkir olduklarını ifade eden İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Omari, "Gazze'deki yaşayan arkadaşlarımız, Türkiye'nin yaptıklarını görüyorlar. Biz de bütün yardımları görüyor ve yakından takip ediyoruz." dedi.

Özvar, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze kuşatması sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesinde hekimlik yapan Sitte'yi, Türkiye'ye davet ettiğini bildiren Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Sitte'ye 'Gel Fransız parlamentosunda anlatamadıklarını Türkiye'de üniversitede anlat' dedim. O da çok memnun oldu ve davetimizi kabul etti. 27 Mayıs günü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde konferans verecek. Gazze'deki şahitliklerini bizimle paylaşacak."

Sitte'nin, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine İsrail aleyhindeki soykırım soruşturmasında tanık olarak ifade verdiğini hatırlatan Özvar, "Ankara'da dile getireceği tanıklıkları, Türkiye'nin Lahey'de kullanmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siz de hayat kurtarabilirsiniz! Öğrenmesi çok kolaySiz de hayat kurtarabilirsiniz! Öğrenmesi çok kolaySağlık
# filistin
Çok Okunanlar
Büyük İstanbul depreminde en riskli 15 ilçe belli oldu!
Büyük İstanbul depreminde en riskli 15 ilçe belli oldu!
Aziz Yıldırım başkanlık adaylığından bir şartla çekileceğini açıkladı
Aziz Yıldırım başkanlık adaylığından bir şartla çekileceğini açıkladı
İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir?
İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir?
Ödemi olanlar dikkat! Bu yiyecekler ödem atmanızı çok kolaylaştıracak
Ödemi olanlar dikkat! Bu yiyecekler ödem atmanızı çok kolaylaştıracak
Müjde Uzman'a ne oldu? Tükenmişlik sendromu nedir?
Müjde Uzman'a ne oldu? Tükenmişlik sendromu nedir?
Öne Çıkanlar Netanyahu dondu kaldı! Norveç İspanya ve İrlanda Filistin'i resmen tanıyor! Netanyahu dondu kaldı! Norveç İspanya ve İrlanda Filistin'i resmen tanıyor! İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir? İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir?