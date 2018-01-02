Filistinli Cesur Kız Ahed Tamimi ve annesinin gözaltı süreleri üçüncü kez uzatıldı. Temimi ve annesi 8 gün daha gözaltında tutulacak.

19 Aralık 2017'de Ramallah'taki evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Filistinli cesur kız Ahed Temimi ve annesi hala gözaltında.



İsrail Askeri Mahkemesi anne ve kızın gözaltı süresini üçüncü kez uzattı. "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed Temimi ile annesi Neriman 8 gün daha gözaltında kalacak.



Batı Şeria'da görülen duruşmada gözaltı süresinin uzatılmasına gerekçe olarak Temimi ve annesi Neriman'ın sorgusuna devam edilmesi gösterildi.



Filistin halkı ise tutuklulara destek olmaya devam ediyor..





ulusal.com.tr