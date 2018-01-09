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Filistinli çocuğu öldüren İsrail askerinin duruşması üçüncü kez ertelendi

İsrail mahkemesinin, bir İsrail askerinin "Nedim Nevare isimli Filistinli çocuğu öldürmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasını ertelediği bildirildi.

Filistinli çocuğu öldüren İsrail askerinin duruşması üçüncü kez ertelendi

 İsrail mahkemesinin, bir İsrail askerinin "Nedim Nevare isimli Filistinli çocuğu öldürmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasını ertelediği bildirildi.

Nedim'in babası Siyam Nevare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin saatlerce süren tartışmaların ardından 2014'te oğlu Nedim'i öldüren askerin yargılandığı davanın karar duruşmasını 22 Nisan'a ertelediğini söyledi.

Daha önce davanın Haziran ayından Eylül ayına ve sonra da bu tarihe ertelendiğini belirten acılı baba, aynı davada karar duruşmasının üçüncü kez ertelendiğini ifade etti.

Aynı davada karar duruşmalarından önce de 53 kez duruşmaların ertelendiğini kaydeden baba Nevare, "Hakim bize dava konusunda konuşma fırsatı tanımıyor. Karşı tarafın yani katil askerin avukatına ise dava dışında konuşması ve konuyu sürüncemede bırakması için bol bol vakit verildi." dedi.

Nevare, "İsrail yargısının kararı sürüncemede bırakarak, sonunda medyanın ilgisini dağıtıp hafif bir ceza vermeyi amaçladığını" aktardı.

Yargılanan İsrail askeri, 2014'te Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ofer Hapishanesi yakınlarında Nekbe'nin (Büyük Felaket) anıldığı barışçıl gösterilere katılan Nedim Nevare'yi (17) vurarak öldürmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #filistin #Kudüs #Nedim Nevare
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