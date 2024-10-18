Filistinli gazeteci anlattı: Yahya Sinvar nasıl öldürüldü?

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya, HAMAS Lideri Yahya Sinvar’ın şehit olduğu anları anlattı. Sinvar, aldığı ağır yaralara rağmen son nefesine kadar işgalcilerle çatıştı. Sinvar’ın İsail’in hedef aldığı silah arkadaşlarını korumaya çalışırken şehit düştüğü ortaya çıktı.

Takiya’nın anlatımına göre Sinvar, dört savaşçıdan ayrılıyor. Arkadaşları çatışmaya girince onları kurtarmak için bir başka binadan İsrail güçlerine el bombaları atıyor, ateş açıyor. SİHA da Sinvar'ı yaralı olarak buluyor ve vuruyor. Ebu Takiya, Sinvar’ın yüzünü tanınıp esir alınmamak için örttüğünü kaydetti.

‘BİR KAHRAMAN GİBİ VEDA ETTİ’

Takiya “Aksa Tufanı’nın mimarı, bir yıldır bütün işgalcileri ABD, İngilizleri Almanlar, bütün dünyadaki katil işgalcilerin gücü ve imkanıyla aranıyor. Onlar onu bulamazken, o onları buldu. Çatıştı ve son nefesine kadar bir efsane gibi, bir kahraman gibi hayata veda etti.” dedi.

‘SİNVAR OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR’

Takıya, İsrail’in istihbarat açığına dikkat çekti. Öldüğü ana kadar İsrail güçlerinin çatıştıkları kişinin Sinvar olduğunu anlayamadığını belirtti:

“Sinvar’ın İsrail normalde böyle servis etmez. İstihbaratın başarısızlığı var. Sinvar’ın yerini tespit edip operasyon düzenleme gibi değil. Tamamen yüzde yüz tesadüfen Sinvar’ın cesediyle karşı karşıya kalıyorlar.

“Normal sıradan bir güç, Refah’ta arama yapıyor. Bazı evlerin havaya uçurulmasını sağlıyorlar. Bir mayın, patlamayla ilgili sorun oluyor. Orada bir hareket tespit ediyor işgalciler. Sonra dört kişiyle çatışıyorlar. Dört kişinin hayatını hedef alırken başka bir binadan onlara bomba atan, ateş açan bir kişi olduğunu fark ediyorlar. O kişiyle çatışıyorlar uzaktan ve tank toplarıyla onu hedef alıyorlar. Bulunduğu yeri vuruyorlar.

‘TESPİT ETSELER ÖLDÜRMEDEN ALMAYA ÇALIŞIRLADI’

“Yahya Sinvar kendi yüzünü açmıyor. Onu tespit etmiyorlar. Tespit etmiş olsalardı cansız çıkarmazladı, esir alırlardı. Bütün İsrail imkanlarını gönderirlerdi.

ELİNİ DEMİRLE BAĞLAYIP ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİ

“Sağ elini demirden bir parçayla bağlıyor ve yeniden çatışmaya devam ediyor. Yine de ateş açıyorlar o bölgeye. O drona karşı mukavemet gösteriyor. Vücudunda çok sayıda yara almasına rağmen taşla dronu düşürmeye çalışıyor. Orayı vuruyorlar. Birkaç saat sonra o bölgeyi taramak için geliyorlar ve yüzüne bakınca o olduğunu görüyorlar.”

İsrail Ordusu, Refah'taki çatışmada 3 Filistinlinin öldürüldüğünü ve Yahya Sinvar'ın "öldürülmüş olma ihtimalini" araştırdığını açıklamıştı. Ardından MOSSAD, DNA testinin Sinvar'ınkiyle uyuştuğunu duyurmuştu.