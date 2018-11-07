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Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Cihişe gözaltına alındı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir milletvekilini gözaltına aldı.

Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Cihişe gözaltına alındı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir milletvekilini gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Cihişe'nin El-Halil kentinin İzna beldesindeki evine baskın düzenledi.

Askerler evde arama yaptıktan sonra Ebu Cihişe'yi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #filistin #israil #muhammed ebu cihiş
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