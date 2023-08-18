Filistinli tutuklular açlık grevinde

İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklular süresiz açlık grevine başladı.

Cezaevi yönetiminin saldırganlığını protesto etmek için başlatılan bu eyleme 1000 Filistinli katıldı

Filistin Esirler Basın Ofisi Müdürü Ahmed el-Kudra ise yaptığı basın açıklamasında Filistinlilerin seferberlik ilan ederek, tutukluları desteklemek için "sokaklara dökülmesi" gerektiğini söyledi.

İsrail yönetiminden Filistinli tutukluların açlık grevine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.