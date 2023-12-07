Filistinliler Direniyor! Gazze'de 2 İsrail Askeri Öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Gazze direnişi, İsrail'in saldırılarına karşı direniyor. Direniş, Gazze'de 2 İsrail askerini öldürdü. Bu güne kadar öldürülen İsrail askeri sayısı 86'ya yükseldi.

Filistinliler Direniyor! Gazze'de 2 İsrail Askeri Öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, paraşütçüler tugayından 22 yaşındaki Çavuş Amit Bonzel dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmalarda öldü. 5 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan komando tugayından 22 yaşındaki Çavuş Alemnew Emanuel Feleke de dün hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, Bonzel'in öldüğü çatışmada paraşütçüler tugayının keşif birliğinden üç yedek asker de ağır yaralandı. İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86’ya çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # gazze # israil
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