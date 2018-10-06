Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan biri çocuk 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.
12 yaşındaki şehidi Faris es-Sersavi'nin, 24 yaşındaki Mahmud Ebu Seman ve 28 yaşındaki Hüseyin Er-Rakab'ın cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin şehit olduğunu, 126 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını açıklamıştı.
Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.
ulusal.com.tr
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