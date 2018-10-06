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Filistinliler şehitlerini uğurladı

Gazze şehitlerini uğurladı. İsrail askerlerinin dün şehit ettiği biri çocuk 3 Filistinlinin cenazesi bugün toprağa verildi. Gazze Şeridi'nde düzenlenen cenaze törenlerinde Filistin halkının öfkesi kameralara yansıdı.

Filistinliler şehitlerini uğurladı
Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan biri çocuk 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

12 yaşındaki şehidi Faris es-Sersavi'nin, 24 yaşındaki Mahmud Ebu Seman ve 28 yaşındaki Hüseyin Er-Rakab'ın cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin şehit olduğunu, 126 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını açıklamıştı. 

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

ulusal.com.tr
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