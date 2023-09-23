Filistinlilerden Gazze Ablukasının Kalkması İçin Kampanya

Filistinliler, dünyanın dört bir yanından Gazze’deki işgalin kalkması için kampanya başlatıyor. Gazze halkının su dahi bulamadığını belirten Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Mişeyniş, ablukanın kalkması için, tüm Filistin halkını ve dünya kamuoyunu mücadeleye davet etti.

Filistinlilerden Gazze Ablukasının Kalkması İçin Kampanya
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17 yılı aşkın süredir devam eden Gazze ablukasına karşı, yurtdışında yaşayan Filistinliler eylem başlattı. Daha önce Kuveyt’te, Ürdün’de yapılan eylemlerin bir merkezi de Türkiye oldu. 23 Eylül Cumartesi günü İstanbul Saraçhane parkında Filistin Dayanışma Derneği öncülüğünde buluşan Filistinliler, ‘Gazze Şeridindeki Limanları Açın’ sloganıyla çağrı yaptı.

Gazze Ablukası 17 Yıldan Fazla Zamandır Sürüyor

Gazze ablukasının 17 yılı aşkın süredir aralıksız devam ettiğini belirten Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişeyniş, "dünyanın her tarafında, Türkiye’de, Ürdün’de, Lübnan’da, Gazze’de, Kuveyt’te, Katar’da, Avusturya’da, Almanya’da, daha bir çok ülkede dünyanın özgür insanlarının önderlik edeceği bir hareketin zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişeyniş, Filistinlilerin taleplerini sıraladı. Muhammed Mişeyniş ve Filistinli Araştırmacı-Gazeteci MohammedAbu Taqiya Ulusal Kanal’a konuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# gazze # filistin # israil
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