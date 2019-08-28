Filistinlilere yönelik baskı ve zulüm devam ediyor. İsrail Ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze şeridinde Filistinlilere yapılan saldırıda 3 polis şehit oldu. Gece yapılan baskınlarda ise 14 Filistinli gözaltına alındı. Filistin İçişleri Bakanlığı Filistinlileri birlik olmaya çağırdı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 Filistinli polis hayatını kaybetti. 14 Filistinli gece baskını ile gözaltına alındı.



İsrail Ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 3 plisin şehit olduğunu, 3 polisin de yaralandığını duyurdu.



Açıklamada İsrail ordusunun Gazze'deki güven ve istikrar haline darbe vurmaya çalıştığı ancak güvenlik güçlerinin pek çok planı başarısızlığa uğrattığı vurgulandı.



Saldırılara karşı tüm Filistinliler birlik olmaya çağrıldı.



Saldırının ardından İsrail güçleri gece baskınları yaptı. İsrail Ordusu, Batı Şeria'da "terör eylemlerine karıştıklarını" iddia ettiği 14 Filistinliyi gözaltına aldı.



Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.



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