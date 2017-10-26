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Finlandiya'da tren kazası

Finlandiya'da hemzemin geçitte trenin askeri araca çarpması sonucu 3'ü asker 1'i tren yolcusu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Finlandiya'da tren kazası

Finlandiya'nın güneyinde tren kazası meydana geldi.

Polis ve askeri yetkililer, Helsinki'nin 85 kilometre güneybatısındaki Raseborg'da hemzemin geçitte trenin askeri araca çarpması sonucu 3'ü asker 1'i tren yolcusu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Kazada yaralanan 8 kişinin Raseborg ve Helsinki'deki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. 

Askeri aracın, ülkenin güneyinde bir tatbikata katılan 11 askeri taşıdığı kaydedildi. 

Twitter hesabından "bu üzücü haberlerden duyduğu kederi" ifade eden paylaşımda bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Jussi Niinisto, ülkedeki tüm askeri tesislerde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. 

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto da "talihsiz trajedi"den ötürü başsağlığı dileğinde bulunan açıklama yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #finlandiya #tren kazası
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