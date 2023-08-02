Finlandiya'nın Kuopio şehrinde bir skandala imza atıldı! Yüzlerce insan çırılçıplak sokaklara çıktı

Avrupa medeniyeti adı altında gösterilmeye çalışılan yaşam biçimleri mide bulandırmaya devam ediyor. Ama geçtiğimiz günlerde yapılan bir eylem toplumdaki ahlaki değerlerin nasıl yıkıldığını kanıtlar nitelikte karşımıza çıkıyor. Finlandiya'nın Kuopio şehrinde çıplak şekilde sokaklara çıktı.

FİNLANDİYA'DA YAPILAN EYLEMDE YİNE ABD ETKİSİ

ABD kökenli fotoğrafçı Spencer Tunick son yıllarda adından çokça duyurmaya devam ediyor. Dünya'nın çeşitli bölgelerinde sözde farkındalık adı altında çıplak model çekimleri yapan Tunick, bu sefer sahneye Finlandiya'da çıktı. Büyük skandallara imza atan fotoğrafçının son eylemi ise herkesi şok etti.

ETKİNLİĞİN ADI "STRİP OFF FOR SKİN CANCER"

Finlandiya'nın Kuopio şehrinde 15.07.2023 cumartesi saat 16.00 yapılan etkinlik tüm dünya da çok etkisi yarattı. İklimsel değişiklik, kadın cinayetleri, kanser ve sağlık gibi alanlarda sözde farkındalık yaratmaya çalışan fotoğrafçı bin kadar kişiyi şehrin üç farklı noktasında toplamayı başardı. Etkinlik içerisinde aynı ailelerden gelen insanlarında bulunması ahlaksızlığın boyutlarını gözler önüne serdi.

AMAÇLARI CİLT KANSERİNE FARKINDALIKMIŞ!

"Strip Off for Skin Cancer" adı verilen etkinlik, cilt kanseri konusunda farkındalık yaratmak için farklı ülkelerde düzenleniyor. Bu sene Finlandiya'da düzenlenen etkinliğin gelecek sene Madrid'de yapılması planlanıyor. Söz de cilt kanserine farkındalık olan etkinliğin amacının maddi gelir ve cinsel sapkınlıkların toplumda yayılmasını arttırmak olduğunu düşünen bir kitle olduğu da görülüyor. Ahlaki değerlerin hiçe sayılması da dünya kamuoyundan tepki çekiyor.