Fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’ı etkisi altına alan ‘Bora Fırtınası’ üç kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük çaplı hasara yol açtı. Şiddetli fırtına, birçok bölgede sel ve su baskınlarına neden olurken, Limni Adası ve Halkidiki’de can kayıpları yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
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Yetkililer, Limni Adası’nda 57 ve 70 yaşlarındaki iki erkeğin hayatını kaybettiğini ve adadaki bazı yerleşim birimlerinin tahliye edildiğini bildirdi. Halkidiki’nin kuzeyinde ise enkazdan kaçmaya çalışan bir sürücü, aracının hendeğe düşmesi sonucu hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bora Fırtınası, doğa olaylarıyla ilgili bilgimizin yetersizliğini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlarımızı yetkililerin uyarılarına harfiyen uymaya davet ediyoruz” dedi.

Bölge Valisi George Hadjimarkos ise turistik Rodos Adası’nın fırtınadan büyük zarar gördüğünü belirtti. Hadjimarkos, bölgede çok sayıda kişinin tahliye edildiğini, sel sularının araçları sürükleyerek üst üste yığdığını ve bir köprünün yıkıldığını aktardı.

Meteoroloji uzmanları, aşırı yağışın devam edeceği uyarısında bulunurken, ülkede yüzlerce evin sular altında kaldığını ve birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti.

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