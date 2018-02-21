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Fitch Ratings: Elektrikli araçlara talep 2030'da zirve seviyesini görebilir

Fitch Ratings, elektrikli araçlara geçişin petrole olan talep açısından artan bir tehdit oluşturduğunu belirterek, elektrikli araçlara olan talebin 2030 yılında zirve seviyesini görebileceğini duyurdu.

Fitch Ratings: Elektrikli araçlara talep 2030'da zirve seviyesini görebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, elektrikli araçlara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, elektrikli araçlara geçişin petrole olan talep açısından artan bir tehdit oluşturduğu belirtilerek, elektrikli araçlara olan talebin 2030 yılında zirve seviyesini görebileceği bildirildi.

Teknolojik gelişmeler ve ürün farkındalığındaki artış nedeniyle 2025 yılında elektrikli araç satışında yıllık 10 milyon seviyesinin görülebileceği vurgulanan açıklamada, alternatif enerji kaynaklarındaki gelişmelere rağmen 2040 yılında petrole olan talebin bugünkü seviyesine büyük oranda yakın olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Buna rağmen petrol talebinde artışın olmaması, petrol piyasalarında yapısal değişime neden olabilir ve fiyatları daha oynak bir hale getirebilir. Birçok enerji şirketi, portföyünü doğal gaz, petrokimya ve alternatif enerjiler olmak üzere çeşitlendirmek konusunda adımlar atıyor." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fitch ratings #elektrikli araç
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