Fiyatı 6,2 milyon dolardı: Duvardaki meşhur muzu çaldılar!

Fransa'nın gözbebeği müzelerinden birinde sergilenen ve 6,2 milyon dolar değer biçilen ünlü "Duvara Bantlanmış Muz" eseri gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Toygu Ökçün
Fransa'nın Metz kentinde yer alan Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve popüler kültürün önde gelen 'sanat eserlerinden' biri olan "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı.

Müzede sergilenen eserdeki muzun yerinde olmadığı güvenlik görevlisi tarafından fark edilince durum polise aktarıldı. Müze yönetiminden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hakkında "hırsızlık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Müze yetkilileri, çalınan muzun yerine vakit kaybetmeden yenisinin yerleştirildiğini de aktardı.

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarılmıştı.

Sanatçının yaptığı bu üç eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği açıklanmıştı. Fransa'da sergilenen ve güncel değeri 6,2 milyon doları bulan bu meşhur muzun çalınması, eserin adının hakkını bir kez daha verdi.

İLK VUKUATI DEĞİL: "ALTIN KLOZETİ" ÇALINMIŞTI

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, hiciv ağırlıklı heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınıyor. Sanat dünyasını tiye alan tarzıyla bilinen sanatçının hırsızlarla başı ilk kez derde girmiyor.

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, 2019'da İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı. Görünen o ki hırsızlar, Cattelan'ın absürt sanatını en az zengin koleksiyonerler kadar yakından ve iştahla takip ediyor!

