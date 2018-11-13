Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail saldırılarına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uluslararası koruma çağrısı yaptı.

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Ureykat, İsrail'in Gazze sınırına yakın Yahudi yerleşimlerine roket atılmasının ardından bölgeye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ureykat, İsrail'in son yıllarda çocukların da aralarında olduğu binlerce Filistinliyi şehit ettiğini söyleyerek, "İsrail hükümeti, Filistin halkına düzenlediği tüm saldırıların Uluslararası Ceza Mahkemesine rapor edileceğinin farkında olmalı." ifadesini kullandı.



Açıklamasında Gazze'deki gerginlikten dolayı İsrail'i sorumlu tuttuklarını dile getiren Ureykat, "Gazze'ye uluslararası koruma sağlanması talebimizi yineliyoruz. Uluslararası camiadan Gazze'de yeni bir katliamın yaşanmaması için gereken her şeyi yapmasını istiyoruz." cümlelerini kullandı.



Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.



Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.



İsrail tarafında ise 1'i ağır 21 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralanmış, ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklanmıştı.

