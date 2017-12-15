Rusya Kamuoyu Vakfı'nın (FOM) yaptığı son anket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu pazar seçim yapılması halinde yüzde 67 oranında oy alarak görevine devam edeceğini ortaya koydu.

FOM'un anketine göre Rusların yüzde 67'si devlet başkanlığı seçimlerinde Putin'i desteklemeye hazır. Halkın yüzde 8'si Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy'e oy vereceğini belirtirken yüzde 4'lük kesim de tercihinin Komünist Parti lideri Gennadiy Zyuganov olduğunu ifade etti.



SOBÇAK'IN OYU YÜZDE 1



Ankete katılanların yüzde 1'i, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinskiy'i, diğer yüzde 1'lik kesimse, sosyetik gazeteci Kseniya Sobçak'ı destekleyeceğini kaydetti.



Kararsız oylar da yüzde 8'de kaldı.



PUTİN'E GÜVENENLERİN ORANI YÜZDE 81



Aynı ankette Rus lider Putin'e güvenenlerin oranı yüzde 80 olarak kaydedildi. Halkın yüzde 81'i Putin'in icraatlarından memnun olduklarını dile getirdi.



SEÇİM TARİHİ 18 MART OLARAK BELİRLENDİ



Bu arada Rusya Federasyon Konseyi'nde yapılan oylama sonucunda, 2018'deki seçimlerin tarihini 18 Mart olarak belirlendi. Federasyon Konseyi'nin kararı, Rusya'nın resmi gazetesi Rossiyskaya Gazeta'da yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.



Öte yandan adaylar, bugünden itibaren bir buçuk aylık süre içinde adaylıkları ve tescilleri için gereken imza sayısını toplamaya çalışacak. Rusya yasalarına göre, bir kişinin bağımsız aday olarak seçimlere katılması için 300.000 seçmenden kendisini desteklediklerine dair imza toplaması gerekiyor./Sputnik