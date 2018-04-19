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Foreign Policy itiraf etti: Kimyasal saldırı haberinin kaynağı sosyal medya oldu

Amerikan dış politikasına yön verici özelliğiyle bilinen Foreign Policy dergisi çarpıcı itiraflarda bulundu. Dergide Amerika ve Fransa'nın güvenilirliği doğrulanmayan kaynakları ve sosyal medyadaki görüntüleri gerekçe göstererek Suriye'ye operasyon düzenlediği belirtiliyor.

Foreign Policy itiraf etti: Kimyasal saldırı haberinin kaynağı sosyal medya oldu

"Suriye saldırısının gerekçesi sosyal medyadaki kimyasal saldırı iddiaları."

Amerikan politikasında belirleyici ve dış politikada yön verici özelliğiyle bilinen Foreign Policy işte böyle böyle yazdı.

Amerika'nın Suriye'de kimyasal silah bulunduğuna dair sözde istihbarat bilgilerinin sosyal medyadan ve içeriği doğrulanmamış haber taramalarından edindiği belirtiliyor.

Foreign Policy Dergisi; Amerika, İngiltere ve Fransa üçlü çetesinin düzenlediği Suriye saldırısıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Amerika ve Fransa'nın kimyasal silah olduğuna dair yeterli kanıtlara sahip olmadıkları halde Suriye'ye saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Atlantik Konseyinde dezenformasyon konusu üzerine çalışan Ben Nimmo, "İlk defa doğruluğu kanıtlanmayan görüntü ve fotoğrafların askeri operasyon düzenlemek için yeterli sebep kabul edildiği ve gerekçe olarak sunulduğuı böyle bir tablo görüyorum." dedi.

Beyaz Saray değerlendirmedesindeki "Sarin gazı kullanıldı" iddiasının da doğrulanmadığı dergide yer aldı.

Amerikan Savunma Bakanı James Mattis de Cuma günü verdiği basın brifinginde sarin gazı kulanımı konusunda "Emin olamadıklarını" açıklamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #James Mattis #suriye #amerika #Beyaz Saray
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