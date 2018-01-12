banner965
İptal haberleri art arda geliyor
İptal haberleri art arda geliyor
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Frankfurt Heimtekstil Fuarı'nı yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti

Fuarda, 257’si Türkiye'den 2 bin 975 firma stant açtı

Frankfurt Heimtekstil Fuarı'nı yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtekstil Fuarı'nı yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Fuarı düzenleyen Messe Frankfurt’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan Heimtekstil'de bu yıl da katılımcı sayısında artış gerçekleşti.

9 Ocak’ta açılan ve bugün sona eren fuarı, 135 ülkeden yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Almanya’da yılın ilk fuarı olan Heimtekstil Fuarı’nda bu yıl 64 ülkeden 2 bin 975 firma stant açtı.

Türkiye'nin yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan Heimtekstil Fuarı'na, Türkiye geçen yıl 244 firmayla katılmıştı. Bu yıl ise Türkiye fuarda 257 firmayla temsil edildi. Bir firmanın birden fazla stant açtığı da dikkate alındığında bu yıl bu rakam 261’e ulaştı.

Katılımcı sayısı bakımından fuarda, Çin, Hindistan ve Almanya’nın ardından dördüncü en büyük katılımcı olan Türkiye, hem kalite hem de tasarımlarıyla öne çıktı.

40 yıldan fazla geçmişe sahip Heimtekstil Fuarı'nda duvar, banyo, cam, mutfak ve masa tekstili, yatak örtüsü, dekoratif ürünler, duvar sistemleri, iplik, perde, ev tekstili ve ev aksesuarlarının yanı sıra yeni teknolojiye sahip dijital baskı makineleri de sektörün beğenisine sunuldu.

Mimarlık ve otel endüstrisi bağlamında kentsel tasarım, fuarın en önemli konusu oldu. Katılımcılar ayrıca fuarın trend ürünlerinin sergilendiği "Tema Parkı"nda sektörle ilgili geleceğe yönelik yeni kapsamlı projeleri görme fırsatı buldu.

Gelecek yıl fuar 8-11 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Heimtekstil Fuarı #Heimtekstil 2018 #frankfurt #almanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Libya'ya patlayıcı madde taşındığı iddiası! Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı
Sonraki Haber
Seval Aktaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden istifa etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.