Almanya'nın Frankfurt kentinde 9 Şubat’ta başlayan ve bugün sona eren fuarda 89 ülkeden 4 bin 441 firma stant açtı

Uluslararası mobilya, dekorasyon, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2018" kapılarını kapattı.



Almanya'nın Frankfurt kentinde 9 Şubat’ta başlayan ve bugün sona eren fuarda 89 ülkeden 4 bin 441 firma stant açtı. Türkiye’nin yurt dışında en fazla firmayla temsil edildiği fuarlardan Ambiente 2018'e 150 Türk firması katıldı.



Bu yıl Hollanda’nın partner ülke olduğu ve yaklaşık 43 futbol sahası büyüklüğündeki alanda gerçekleştirilen fuara uluslararası katılım yüksek oldu. Firmaların yüzde 81’i fuara Almanya dışından katıldı.



Fuarda, elektrikli aletler, cam ürünler, masa dekorasyon ürünleri, mutfak eşyaları, çatal bıçak, saatler, takılar, seramik ve porselen ürünler, hediyelik eşyalar, tekstil ürünleri, plastik el sanatları ürünleri, resim çerçeveleri, ev dekorasyonu, masa süsleri ve ev mobilyaları da sergilendi.



Fuar kapsamında, katılımcılar ve şirket yetkilileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek, iş potansiyelini geliştirmeye çalıştı.



Hindistan "Ambiente 2019"un partner ülkesi oldu



Öte yandan Türkiye bu yıl fuarda özellikle mutfak eşyası sektöründe iddialı ülkelerden biri olarak öne çıktı. Fuarda ilk kez sergilenen ve yenilikçi özelliğe sahip ürünler ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.



Geçen yıl 154 ülkeden 140 bin 963 kişinin ziyaret ettiği fuarda, 94 ülkeden 4 bin 460 firma, yeni ürünlerini tanıtma imkanı bulmuştu. Türkiye ise 2017'deki fuara 140 firmayla katılmıştı.



Ayrıca partner ülkesi Hindistan olarak belirlenen 2019 yılındaki Ambiente Fuarı'nın 8-12 Şubat tarihlerinde Frankfurt’ta düzenleneceği bildirildi.

