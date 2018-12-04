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Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin açıklama yapması bekleniyor

Fransa, Sarı Yeleklilerin eylemleri karşısında geri adım atmaya hazırlanıyor. Fransız hükümet kaynakları, Başbakan Philippe'nin zamların askıya alındığını açıklayacağını bildirdi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin açıklama yapması bekleniyor

17 Kasım'dan bu yana Fransa'yı ayağa kaldıran halk hareketi, hükümete geri adım attırıyor.

Akaryakıt vergisine yapılan zamlar bardağı taşıran son damla olmuş, Fransa'da halk, sarı yelekleriyle sokaklara dökülmüştü.

Giderek büyüyen ve alevlenen protestolarla ilgili hükümetten bir açıklama geleceği bildirildi.

Fransız hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, Başbakan Eduouard Philippe akaryakıt vergisine zammın askıya alındığını açıklayacak.

Hükümete karşı yapılan eylemlerin Fransa'daki bilançosu oldukça ağır olmuştu. Eylemlerin Fransa genelindeki maliyetinin 3-4 milyon euroya çıktığı belirtilirken, yapılan anketlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a desteğin ciddi bir biçimde düştüğü görüldü.

Sarı Yeleklilerin hükümetin açıklamasının ardından nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #fransa #Edouard Philippe #sarı yelekliler
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