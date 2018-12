Fransa'da Sarı Yelekliler'in 42 talebi arasında yer alan Yurttaş Girişimi Referandumu'na, Başbakan Edouard Philippe ve Meclis Başkanı Richard Ferrand destek verdi.

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketini teskin için Macron yönetiminden birbiri ardına adımlar geliyor.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik vaatlerinin ardından, bu kez Başbakan Edouard Philippe, Sarı Yelekliler'in Yurttaş Girişimi Referandumu'na yeşil ışık yaktı.



Sarı Yelekliler, aralarından 30 bin kişinin katılımıyla düzenledikleri 42 temel talebi 29 Kasım'da parlamenterlere ve medya organlarına göndermişti.



Sarı yeleklilerin talebi

"Halkoylaması anayasaya girsin. Her bireyin yasa teklifini sunabileceği, bağımsız bir teşkilatın denetiminde bir site kurulsun. Eğer söz konusu yasa teklifi 700 binin üzerinde imza toplarsa, Meclis bunu tartışıp, düzeltip, tasarı haline getirerek tüm Fransızların katılacağı bir halkoylamasına sunmakla yükümlü olsun."



Başbakan Philippe " Bu ilkeye nasıl karşı olunabilir ki, referandum demokrasi için iyi bir araç olabilir, ama her konuda ve her şartta değil." dedi. Başbakan, "Hata yaptık. Fransız halkına yeterince kulak vermedik" itirafında da bulundu.



Meclis Başkanı Richard Ferrand da referandum meselesini tartışmaya hazır oldukları mesajını verdi.



Sarı Yelekliler'e verilen sözlerle ilgili tasarılar Perşembe Meclis'te, Cuma Senato'da görüşülek.





ulusal.com.tr