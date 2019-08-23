Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri nedeniyle 'uyarıda' bulundu. Macron, Kıbrıslı Rumların yanında olduklarını söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Elysee Sarayı’nda yaptığı görüşmenin ardından konu ile ilgili görüşlerini açıklayan Macron, Türkiye ile ilgili bazı ifadeler kullandı



Macron, “Fransa ve Avrupa Birliği, bu konuda (hidrokarbon arama faaliyetleri) hiçbir zayıflık göstermeyecek” dedi. Fransa’nın Kıbrıslı Rumların yanında olduğu mesajını belirterek, Türkiye’ye karşı bu konuda AB’nin dayanışma içinde davranacağını ifade etti.



Miçotakis ise daha sonra Yunan basınına yaptığı açıklamada, "AB’nin Kıbrıslı Rumları korumasız bırakmayacağını" bildirdi.



Yunan lider Le Figaro Gazetesi'ne verdiği demeçte ise Fransız Total gibi Avrupalı petrol şirketlerinin Akdeniz’de çalışmalarının bölgede bir anlamda savunma kalkanı görevi göreceği görüşünü dile getirdi.



ulusal.com.tr