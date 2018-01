Macron, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.



Bu yıl 35"incisi düzenlenen İngiltere-Fransa Zirvesi kapsamında adayı ziyaret eden Macron, May'in seçim bölgesi olan ülkenin güneyindeki Maidenhead'deki bir restoranda May ile çalışma yemeğinde görüştü.



İngiltere Başbakanlığından liderlerin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, May ve Macron'un görüşmede, ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığı aktarıldı.



Cumhurbaşkanı olarak ilk defa İngiltere'ye ziyarette bulunan Macron, yemeğin ardından zirveye katılmak üzere May ile yakındaki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisine geçti.



Macron burada İngiliz askeri bandosu tarafından Fransa milli marşıyla karşılandı. Karşılama töreninin ardından liderler basına kapalı düzenlenen zirveye gitti.



Zirvede, liderler ve her iki ülkenin bazı kabine üyelerinin katılımlarıyla yapılacak toplantılarda güvenlik konularının masaya yatırılması ve iki ülke arasındaki iş birliklerini kuvvetlendirecek kararların alınması öngörülüyor.



İngiliz basınında çıkan haberlerde, Fransa'nın Calais'deki sınırının güvenliğini sağlaması için İngiltere'nin yılda 44,5 milyon sterlin ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Haberlerde, bunun Macron'un ziyaretiyle gelen baskı sonucu gerçekleştiği öne sürüldü. May hükümetinin ayrıca Fransa'nın Afrika'daki terörle mücadele çalışmalarına askeri, insani yardım faaliyetlerine de yaklaşık 50 milyon sterlinlik mali destek sağlayacağı yazıldı.



May ile Macron'un zirvenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.