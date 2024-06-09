Fransa Cumhurbaşkanı Macron meclisi feshederek erken seçim çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı kötü sonuçlar sonrası parlamentoyu feshetti ve 30 Haziran’da erken seçim yapılacağını duyurdu.

Marine Le Pen'in lideri olduğu milliyetçiler ülkede birinci parti oldu... Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Meclisi fes etti!

Macron Ulusa Sesleniş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Oylama yoluyla parlamenter geleceğimizin seçimini size geri vermeye karar verdim. Bu nedenle bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum. Birazdan ilk tur 30 Haziran'da, ikinci tur ise 7 Temmuz'da yapılacak milletvekili seçimlerini düzenleyen kararnameyi imzalayacağım."

Demokrat Hareketin lideri ve Macron’un ortaklarından François Bayrou da "Başkanın 'ülkeyi sıkıntıdan kurtarmak' için 'risk almasını' memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.