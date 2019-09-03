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Fransa'da 101 kadın şiddet kurbanı

Fransa'da ocak ayından bu yana 101 kadının aile içi şiddet sonucu öldüğü bildirildi.

Fransa'da 101 kadın şiddet kurbanı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ocaktan bu yana 101 kadın, eşinin veya resmi olarak birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Bu arada bugün ülkenin güneyindeki Cagnes-sur-Mer kasabasında birkaç gün önce birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen ve cesedi bir otoparktaki çöp yığının altında bulunan genç kadın için gösteri düzenlendi. Eylemde kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.

Ülkede geçen yıl 121, 2017'de ise 135 kadın aile içi şiddet sonucu hayatını kaybetmişti.

Fransa Demografik Etütler Enstitüsünün (INED) raporuna göre, ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadın cinsel saldırı ve şiddete uğruyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şiddet #kadın #fransa
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