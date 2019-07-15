Fransa'da 152 gösterici gözaltına alındı

14 Temmuz Fransız Devrimi'nin yıldönümüydü. Ulusal Bayram olarak kutlanan 14 Temmuz'da Sarı Yelekliler de sokaklara indi. Kutlamaların yapıldığı Champs Elysees Caddesi'ne girmeye çalışan göstericilerle polis çatıştı. Polis 152 göstericiyi gözaltına aldı.

14 Temmuz Fransız Devrimi'nin yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların ve geçiş töreninin adresi Paris'teki Champs Elysees Caddesi'ydi.



"14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla başkent Paris'te askeri geçit töreni düzenlendi. Champs Elysee Meydanı'nda gerçekleştirilen geleneksel geçit törenine 4 bin 299 asker katılırken, 67 uçak ve 40 helikopter gösteri yaptı. Törende Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra çok sayıda ükenin lideri yer aldı.



Ancak bu yıl Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler hareketi 14 Temmuz kutlamalarına damga vurdu.



Polis, "14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamaları çerçevesinde Champs-Elysees Caddesi dâhil Paris'in önemli yerlerinde gösteri düzenlenmesini yasakladı.



Sarı yelekliler, askeri geçit töreninin ardından gösteri yasağına rağmen Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesi'nde toplandı. Eylemciler ile polisin arasında gerginlik yaşanırken, polis birkaç barikatı ateşe veren ve bazı maddeler atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.



"14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni sırasında sarı yeleklilerin yaptığı eylemde 152 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında hareketin liderlerinden Maxime Nicole (Maksim Nikol), Eric Drouet (Erik Drue) ve Jerome Rodrigues de gözaltına alındı.



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