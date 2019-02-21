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Fransa'da 2 bin 800 kişi böyle öldü

Fransa'yı etkisi altına alan domuz gribinden daha güçlü grip salgını 2 bin 800 can aldı. Fransa Halk Sağlığından yapılan açıklamada, son 2 haftada 25 bin kişinin grip nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtildi

Fransa'da 2 bin 800 kişi böyle öldü

Fransa'da, kış mevsiminde "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklama Fransa Halk Sağlığından yapıldı. Son 2 haftada 25 bin kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu, ve 4 bin 370 kişinin hastanelere yatırıldığı kaydedildi.

Fransa'nın tamamına yayılan "H3N2" virüsünün neden olduğu salgında can kaybı oranının yüksek olması ülkede tedirginliğe neden oldu.

"H3N2" virüsü, 2015'te 18 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

Vücudu mikroplara karşı savunmasız bırakan H3N2 Virüsü 'Domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsünden çok daha kuvvetli.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fransa #grip #domuz gribi #ölüm
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