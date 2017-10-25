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'Fransa'da 3 bin ton veremli et satışa çıkarıldı' iddiası

Fransa'da, verem hastalığına yakalanan büyükbaş hayvanlardan elde edilen yaklaşık 3 bin ton etin marketlerde satışa çıkarıldığı öne sürüldü.

'Fransa'da 3 bin ton veremli et satışa çıkarıldı' iddiası

Fransa'da haftalık yayımlanan Le Canard Enchaine gazetesinin bugünkü sayısında yer alan habere göre, Fransa'da her yıl verem hastalığına yakalanan yaklaşık 8 bin büyükbaş hayvan kesildiğini ileri sürüldü.

Haberde, bu hayvanlardan elde edilen 3 bin ton etin marketlerde satışa çıkarıldığı belirtildi.

"Yüksek fiyattan satılıyor"
Gazete, hastalıklı etlerin Fransa'daki marketlerde kaliteli et kategorisinde ve yüksek fiyattan satıldığı iddiasını da okuyucusuyla paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre, hastalıklı hayvanlardan elde edilen etlerin üzerinde "tüketime elverişsiz olduğu" ibaresinin yer alması gerekiyor.

Fransa'da satılan etlerin kaynağının belirtilmesi zorunlu olmasına rağmen veremli etlerin satışında bu yönde bir uyarının yer almadığı ifade edildi.

Fransız kamuoyu, önceki yıllarda da deli dana hastalığı ve at etinden üretilmiş lazanya skandalı tartışmalarını yakından izlemişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa
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