Fransa'da hükümetin reform girişimleri ve kemer sıkma önlemleri nedeniyle, ülke genelinde en az 50 şehirde grev ve gösteri yapıldı. On binlerin katıldığı greve demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri, eğitim ve kamu çalışanları katıldı.

Fransa'da en az 50 şehirde grev ve gösteri yapıldı.



Fransa’da ülkenin en büyük sendikalarından biri olan Genel İş Konfederasyonu çok sayıda sendikanın desteğiyle “Mücadeleyi birleştirme” sloganıyla ülke çapında grev çağrısı yaptı.



Hükümetin yapmakta kararlı olduğu reform ve kemer sıkma politikalarına karşı olan çok sayıda meslek grubu sokağa çıktı.



Ülke genelinde demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri, eğitim ve kamu çalışanları grev ve gösterilere katıldı.



Demiryolu sektörü çalışanları, bir süredir kademeli olarak sürdürdüğü grev haziran sonuna kadar devam edecek.



Çalışanların, “önceden belirlenen hedeflerde elektrik kesintisi uygulayacağı, büyük şirketler ve bazı süpermarket zincirlerinin elektriğini keseceği” kaydedildi.



Kademeli olarak adlandırılan haftanın belli günleri düzenlenen grevler dışında, 22 Mart'ta genel grev düzenlenmiş ve buna 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.







ulusal.com.tr