Fransa günlerdir, büyük bir halk hareketi ile karşı karşıya. "Sarı Yelekliler" Fransa'da binlerce bölgede akaryakıta yapılan zamlara karşı ayağa kalktı. Eylemler, Başkent Paris'te artarak devam ediyor.

Akaryakıta yapılan zam ve ek vergiler, Fransa'da toplumun alt ve orta kesimini ayağa kaldırdı. Sokaklar günlerdir eylemcilerle dolup taşıyor.



Sarı Yelekliler'in eylemi 17 Kasım'da başladı. Giderek büyüyen halk hareketi ile sokaklar, meydanlar sarıya boyandı. Sorun sadece akaryakıt zammı değildi. Satınalma gücü düşen Fransızlar evlerine ekmek götürememe yani gelecek korkusu içinde.



Hafta içinde petrol rafireneleri, Alışveriş Merkezleri, otoyollar ve önemli kavşaklar kesildi.



Göstericiler Paris'in en lüks caddelerinden Champs-Elysees Caddesi'nde "Macron İstifa" sloganlarıyla polise karşı direndi. Fransa millî marşını söyleyerek "Macron İstifa" sloganları atan göstericilere polis panzer, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.



Ara sokaklara dağılan eylemciler daha sonra tekrar caddede toplandı. Champs Elysee caddesi savaş alanına döndü. 19 kişi yaralandı, 40 kişi gözaltına alındı.



Eylemler ile ilgili İçişleri Bakanı Cristophe Castaner'den bir açıklama geldi. Castaner, gösterilerden Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen'i sorumlu tuttu. Ultra-sağcı grupların polise saldırdığını söyledi.



Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise güvenlik güçlerine eylemlerdeki cesaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Halkın büyük desteğini alan eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.





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