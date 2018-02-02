Fransız mahkeme, sürücülerin cep telefonu kullanabilmeleri için aracını kenara çekip motoru durdurmalarının yeterli olmadığına, aracın trafiğe açık alan dışında ve bir park yerinde olması gerektiğine karar verdi

Fransız üst mahkeme, sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanabilmeleri için aracı kenara çekip motoru durdurmalarının yeterli olmadığına, aracın trafiğe açık alan dışında ve bir park yerinde olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.



Sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanmalarının yasak oluşu ve bu yasağın sınırları ile ilgili bir başvuruyu değerlendiren Fransız üst mahkeme, konuyla ilgili kararını verdi.



Fransız kanunlarına göre yasak olan sürücülerin araç içinde cep telefonunu kullanmaları, aracın çalışmadığı durumlarda da geçerli.



Üst mahkeme, sürücülerin seyir halinde veya aracını kenara çekip telefon etmesinin kanunen yasak olduğunu hatırlatarak, araç motorunun kapalı olduğu durumlarda bile trafiğe açık bir alanda olmaması gerektiğini kaydetti.



Buna göre sürücüler, 135 avro para ve toplam 12 olan sürücü belgesinden 3 puanın silinmesi cezası almamak için araçlarını daha önce sınırları belirlenmiş bir araç parkına koyduktan sonra cep telefonu kullanabilecek.



Mahkeme, bu kararla otoyollarda acil şerit veya yol kenarında durarak telefonla konuşmanın yasak olduğunu hatırlatırken, sadece kaza veya arıza durumlarında sürücü tarafından cep telefonunun kullanılabileceğine hükmetti.



Fransız yasalarına göre araç sürücülerinin seyir halinde telefon kullanmaları yasak. İlgili yasa, sürücünün telefonda konuşmasının değil elinde tutmasının yasak olduğunun altını çiziyor.