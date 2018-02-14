ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

Fransa'da Coca Cola fabrikalarında grev

Yönetimin işten çıkarma ve mali tedbirler kararlarını protesto eden çalışanlar, Coca Cola'nın Fransa'da tüketilen ürünlerinin yüzde 90'ının üretildiği 5 fabrikada grev başlattı

Fransa'da Coca Cola fabrikalarında grev

Yönetimin işten çıkarma ve mali tedbirler kararlarını protesto eden çalışanların grevi nedeniyle, Coca Cola'nın Fransa'da tüketilen ürünlerinin yüzde 90'ının üretildiği 5 fabrikada üretimin durduğu belirtildi.

Europe 1 radyosunun haberine göre, içecek devi Cola Cola'ya ait Fransa'daki 5 fabrikada grev kararı alındı.

Haberde, ülkedeki kola tüketiminin yüzde 90'ını karşılayan Coca Cola European Partners'e (CCEP) ait fabrikalardan Grigny, Clamart ve Marsilya'daki tesislerin tamamen durduğu, grevden Toulouse ve Dunkerque tesislerinin ise büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

Grev kararının şirketin 5 tesisinde çalışan 128 kişiyi işten çıkarma ve bazı mali tedbirleri uygulamaya sokma kararı sonrası alındığı ifade edilirken, 2013'ten itibaren düşüşe geçen kola tüketiminin şirketi bu yönde bir karar almaya zorladığı kaydedildi.

Grev kararlarının gruba bağlı şişeleme fabrikalarında alındığı aktarılırken, grubun Fransa'daki tesislerinde 2 bin 600, Avrupa çapında ise toplam 24 bin 500 kişinin çalıştığı bilgisi verildi.

Etiketler; #fransa #coca cola #grev
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.