Fransa halkın günden güne büyüyen eylemleriyle ayağa kalktı. Sarı Yelekliler, bin 600 noktada yaptıkları eylemlerle, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u istifaya çağırıyor. Paris'in sembol noktalarında artan eylemlere polisin müdahalesi ise sert oldu. Çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti, 780 kişi yaralandı.

Paris sokakları günlerdir eylemcilerle dolup taşıyor. Sarı yelekliler, "Macron İstifa" sloganlarıyla polise karşı direniyor.



Ekonomik sıkıntılardan dolayı 17 Kasım'da başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler nedeniyle alarma geçilmiş durumda.



Bin 600 noktadan yapılan eylemlerde polis halka göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.



Yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. 141'i güvenlik görevlisi olmak üzere 780 kişi de yaralandı.



794 kişi gözaltına alındığı belirtilen ayaklanmada 9 kişiye hapis cezası verildi.



Gösteriler nedeniyle şirketlerin ciro kaybı da bir hayli ağır. 10 günde kasap, fırın ve kuaförlerin ciro kaybının yüzde 60 ila 70 olduğu vurgulanıyor.



Halkın yüzde sekseninin destek verdiği eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.



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