Fransa'nın başkenti Paris savaş alanına döndü. Haftalardır süren yakıt zammı protestoları giderek büyüyor. Paris'teki gösterilerde 220'den fazla kişi gözaltına alındı, 14'ü polis 92 kişi de yaralandı

Fransa'da, akaryakıt zammına tepki için yapılan eylemler 2 haftayı geride bıraktı. Eylemciler Paris'in Şanzelize Caddesi'nde gösteri düzenledi.



Eylemcilerin caddeye girişine izin vermeyen polis, göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı.



Fransız basınına göre; Paris'teki gösterilerde 224 kişi gözaltına alındı, 14'ü polis olmak üzere 92 kişi yaralandı.



Eylemlerde Paris'in ünlü caddelerindeki çok sayıda iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollarda eylem yapıldı.



Protestolar nedeniyle Eyfel Kulesi de zaman zaman ziyarete kapatılıyor.



Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların bilançosu ağır oldu. Çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.



Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.



Gelişmeler karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, açıklama yaptı. Protestoların hiçbir haklı gerekçesi yok diyen Macron, Paris'teki olayların sorumluları yaptıklarından dolayı cezalandırılacaktır. Hiçbir zaman şiddeti kabul etmeyeceğim ancak meşru talepleri müzakere etmeye hazırım" dedi.



Şiddete başvuran göstericilerin amacının "Kaos yaymak" olduğunu söyleyen Macron, Arjantin'den döner dönmez bakanlarla konuya ilişkin toplantı yapacağını açıkladı.





ulusal.com.tr