Fransa'da Sarı Yelekliler 8'nci kez sokağa çıktı. Ülke çapında düzenlenen eylemlere yaklaşık 50 bin gösterici katıldı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Fransa polisinin göstericilere sert müdahalesi dikkat çekti.

Fransa sokakları, cumartesi günü 8'nci kez Sarı yeleklilerin eylemlerine sahne oldu.



1,5 aydır haftasonları devam eden gösterilerde, eylemciler ile polis arasında gergin anlar yaşandı.



Fransa İçişleri Bakanlığı, cumartesi günü ülke genelinde yapılan eylemlere yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını duyurdu.



Eylemlerin merkezi yine başkent Paris oldu. Şehrin farklı noktalarında yapılan gösterilerde sarı yelekliler ile polisler arasında gergin anlar yaşandı.



Paris Emniyeti çıkan olaylarda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Lyon şehrindeki gösterilere de on binlerce Fransız katıldı. Lyon'da da göstericiler A7 otoyolunda yol kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar oldu.



Nantes kentinde de polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Olaylarda bir kişi yaralandı.



Yaklaşık 2 bin eylemcinin katıldığı Rouen şehrindeki gösteride polisle eylemciler arasında çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.





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