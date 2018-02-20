Yasa dışı göçmenlerin İngiltere'ye geçişini sağlayan 11 kişi gözaltına alındı

Fransa'da yasa dışı göçmenlerin İngiltere'ye geçişini sağlayan 11 kişinin yakalandığı belirtildi.



Le Figaro gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, polis, 9 aylık araştırmanın neticesinde Sri Lankalı göçmenlerin Paris'ten havayoluyla İngiltere'ye geçişini sağlayan şebekeyi çökertti.



Alsace ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde toplamda 11 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransa'nın doğusundaki veya Almanya'daki havalimanlarını kullanarak sahte pasaportlarla İngiltere'ye geçen göçmenlerin, burada şebekeyi yönetenler tarafından karşılandığı ve bu kişilere 8 bin ila 9 bin avro ücret ödedikleri belirlendi.



Gözaltına alınan kişilerde havale dekontları, Fransız kimliği, İngiliz ve İtalyan pasaportu fotokopileri bulundu.



Fransa, terör eylemlerinin ardından başlattığı sıkı sınır güvenliği uygulamalarını 30 Nisan 2018'e kadar uzatmıştı.



Fransa'nın en büyük kaçak göçmen kampı Calais'de bulunuyor. Kent, İngiltere'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin şansını denediği en önemli sınır kapısı olarak biliniyor. Bu kentteki kaçak göçmen kampının koşulları sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açıyor.