Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri hükümetin geri adımına rağmen dur durak bilmiyor. Protestolar dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Eylemler bu haftasonu da devam etti. Paris merkezli eylemlerde, polis göstericilere çok sert müdahale etti; 168 kişi gözaltına alındı.

Sarı Yelekliler Fransa'yı ayağa kaldırmaya devam ediyor. Ülkede hükümet karşıtı protestolar bu haftasonu da devam etti.



Başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde yapılan gösterilere 33 bin 500 kişi katıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macro'un vaatlerini yetersiz bulan Sarı Yelekliler, beşinci kez Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanında polisle karşı karşıya geldi.



Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği göstericilerden 168'i gözaltına alındı.



Bölgedeki mağazalar ve restoranlar yine kepenk indirdi, çok sayıda metro istasyonu da kapatıldı.



Ülke genelinde 89 bine yakın polis görev yaptı. Sadece Paris'te 8 bin polis ve 14 zırhlı araç görevlendirildi.



Sarı Yeleklilerin fösterilerinde bilanço ağır. Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.



ulusal.com.tr