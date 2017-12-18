Fransa Hastaneler Federasyonundan, devlet hastanelerinde tarihi seviyedeki bütçe açığı nedeniyle tedavi kalitesinin tehdit altında olduğu uyarısı yapıldı.

Fransa Hastaneler Federasyonu (FHF), ülkede devlet hastanelerinde tarihi seviyedeki bütçe açığı yüzünden tedavi ve bakım kalitesinin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.



Fransa'daki hastaneler ve sağlık sisteminin durumu hakkında bildiri yayınlayan FTF Başkanı Frederic Valletoux, devlet hastanelerinin bütçe açığının 2017 sonunda 1,5 milyar avroya ulaşacağını kaydetti.



Devlet hastanelerinin yapısal ve mali reformdan geçirilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Valletoux, "Kırmızı çizgi aşıldı." ifadesini kullandı.



"Fransa'da bir ilk ve dramatik bir durum"

Hastanelerin bu seviyede bütçe açığına ulaşmasını "Fransa'da bir ilk ve dramatik bir durum" olarak değerlendiren Valletoux, hükümetten sağlık sistemi reformu ve tasarruf politikalarını gözden geçirmesini istedi.



Fransa'da sağlık sistemi ve hastaneler, durumlarının son dönemde endişe verici olduğu yönünde eleştiriler alıyordu. Ülkenin ikinci büyük şehri Marsilya'daki hastanelerde, bir milyar avroyu aşan borcun yanı sıra tedavi imkanlarının kötüleşmesi nedeniyle yarından itibaren iş bırakma kararı alındı.