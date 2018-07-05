Fransa'nın Nantes (Nanst) kentinde 22 yaşındaki bir gencin, polis tarafından öldürülmesi kentte şiddetli protesto gösterilerine neden oldu. Kurşun 22 yaşındaki Aboubakar Fofana'nın şah damarına isabet etti.

Fransa'nın kuzeybatısındaki Nantes kentinde bir polisin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki bir genci öldürmesi kentte şiddetli protestolara neden oldu.



Salı gününden beri devam eden ptotesto gösterilerilerine şiddet de karıştı. Bazı göstericiler polisin üzerine yanıcı maddeler fırlatırken çöp konteynerleri, otomobiller ve bir alışveriş merkezi ateşe verildi.



Güvenlik güçlerinin ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı açıklandı.



Olayın nasıl geliştiğine ilişkin Nantes Emniyet Müdürü Jean-Christopne Bertrand'dan açıklama geldi. Bertrand, otomobilin 22 yaşındaki Aboubakar Fofana'nın trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu, sürücünün karakola götürülmesi için iki polise talimat verildiğini söyledi.



Ancak sürücünün beklenmedik biçimde hareket etmesi sonucu polislerden birinin dizinden hafif yaralandığını öne sürdü Betrand. Bunun üzerine diğer polisin sürücüye ateş ettiğini kaydetti. Polisin verdiği bilgiye göre sürücü şah damarına isabet eden mermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis sürücünün kimliği hakkında bilgi vermedi.



Görgü tanıkları ise Fofana'nın 5 polis memuru tarafından 20 dakika boyunca sorgulandığını, daha sonra polis memurlarının araç içindeki gence 2 el ateş ettiğini belirtmişti.

